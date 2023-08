Titular pela 1ª vez no Ceará, Sidnei acumula bons números em vitória contra o ABC

Sidnei não sentiu o peso de ser titular pela primeira vez no Ceará e mostrou rápida adaptação ao se destacar na vitória por 1 a 0 sobre o ABC, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto aconteceu na noite deste domingo, 6, na Arena Castelão, e foi válido pela 22ª rodada da competição.

O zagueiro superou a desconfiança inicial do torcedor e mostrou que pode brigar por uma vaga entre os onze iniciais da equipe alvinegra, que luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Sidnei acumulou bons números e foi o pilar defensivo do Vovô contra o time do Rio Grande do Norte. Veja:

Cortes: 3



Chutes bloqueados: 1



Interceptações: 2



Desarmes: 2



Dribles sofridos: 1



Duelos no chão: 3/6



Duelos aéreos: 1/1



Faltas: 1



Faltas sofridas: 1



Passes: 47/50 (94%)



Bolas longas: 2/3

Dados retirados do SofaScore

Esta foi a segunda partida do atleta com a camisa do Ceará. A estreia oficial ocorreu no empate em 0 a 0 contra o Guarani, na última quarta-feira, 2, quando ele disputou os minutos finais. Sidnei ganhou uma oportunidade na equipe titular devido a suspensão de Luiz Otávio, capitão da equipe, pelo terceiro cartão amarelo.