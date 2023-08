Adversário do Ceará, ABC só venceu uma partida como visitante na Série B

Após o empate contra o Guarani por 0 a 0, o Ceará já foca no duelo diante do ABC, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no domingo, 6, às 18 horas, na Arena Castelão. O rival da equipe alvinegra não possui bom retrospecto positivo fora de Natal no torneio.

Em 11 jogos disputados fora da capital potiguar, o clube da Frasqueira venceu apenas uma partida. No dia 1º de julho, o time foi até Florianópolis-SC e venceu o Avaí por 2 a 0. Na oportunidade, Júnior Todinho e Fábio Lima marcaram os gols. Além disso, essa foi só a segunda vitória no campeonato.

A fase do Elefante não é boa. O escrete é o lanterna da Segunda Divisão com apenas 13 pontos conquistados e não vence há seis jogos no certame. No último embate, perdeu para o Vitória por 2 a 0, no Barradão, em Salvador.

Ao todo, longe dos seus domínios, o ABC disputou 11 jogos, perdeu seis e empatou quatro.