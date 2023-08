Torcida do Ceará protesta em desembarque do clube na capital cearense

Durante o protesto, torcedores reivindicaram a colocação do clube na tabela de classificação da Série B. Com 30 pontos, a equipe ocupa a 10ª posição

A delegação do Ceará desembarcou na capital cearense nesta quinta-feira, 3, sob protestos de torcedores alvinegros no Aeroporto Internacional Pinto Martins. A Torcida Organizada Cearamor (TOC) realizou transmissão ao vivo do momento do desembarque, com o presidente Jeysivan Carlos dos Santos, mais conhecido por Jey, conversando com o técnico Guto Ferreira e o meio-campista Jean Carlos.

Durante o protesto, torcedores reivindicaram a colocação do Ceará na tabela de classificação da Série B. Com 30 pontos, a equipe ocupa a 10ª posição, necessitando de cerca de 70% de aproveitamento em 17 partidas, para seguir sonhando com o retorno à Série A.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Ceará tem aproveitamento de 16,6% como visitante sob comando de Guto Ferreira

Ceará precisa somar 34 pontos em 17 jogos para sonhar com acesso, aponta UFMG

Ceará envia ofício à CBF cobrando explicações sobre gol anulado de Guilherme Bissoli

Em determinado momento da conversa, Guto Ferreira justifica o empate sem gols contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, nesta quarta-feira, 2, alegando que o atual líder Novorizontino foi derrotado em Campinas. O treinador ainda citou que a “ideia de jogar para empatar” relatado pelo presidente da organizada, era ideia do torcedor.

Mais informações em instantes...