Rival do Ceará, ABC só venceu 2 jogos nos últimos 25 que disputou

Buscando se aproximar do G4 da Série B, o Ceará recebe o ABC-RN neste domingo, 06, às 18 horas, na Arena Castelão. O adversário, que é o último colocado no torneio, vive momento complicado na temporada e registra apenas duas vitórias nas últimas 25 partidas que realizou.

O recorte tem início no dia 13 de abril, quando a equipe potiguar perdeu para o Grêmio-RS por 2 a 0, pela Copa do Brasil. São duas vitórias, nove empates e 14 derrotas nesses 25 duelos, incluindo também partidas pelo Estadual e pela Série B.

As duas vitórias obtidas no período ocorreram na Segundona. A mais recente foi no dia 1º de julho, quando o time superou o Avaí-SC por 2 a 0, fora de casa. O outro resultado positivo foi o 1 a 0 contra o Tombense-MG, em casa, no dia 23 de maio.

O ABC é o lanterna da segunda divisão, tendo 13 pontos somados. O ataque, com 13 gols, é o pior do certame, ao lado da Ponte Preta-SP. Além disso, são 29 tentos sofridos.

No primeiro turno, o Ceará visitou o ABC e venceu por 2 a 1, na estreia de Eduardo Barroca. O resultado tirou a equipe alvinegra do Z4. Desta vez, Guto Ferreira estará no comando do Vovô, buscando se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados.

O time de Porangabuçu tem 30 pontos e ocupa o décimo lugar na tabela da Série B, com 22 gols anotados e 22 sofridos. São oito pontos de distância para o Criciúma-SC, que está na quarta colocação.