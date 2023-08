Após renovação com nove atletas, Ceará anuncia contratação de meia para o Cearense Feminino

Repórter do caderno de Esportes

Clube irá formalizar outras seis contratações nos próximos dias. Vovô irá disputar o Estadual nas categorias adulta e Sub-17 no segundo semestre de 2023

O Ceará anunciou nesta quinta-feira, 3, a primeira contratação para o Campeonato Cearense Feminino. Ex-JC, a meia Bia Santos chega para ajudar a equipe na busca pelo título estadual. A atleta assinou contrato com o Vovô até o final do certame.

Além de passagem pelo futebol amazonense, Bia Santos também defendeu o Botafogo e o Fluminense. Os três clubes disputaram o Brasileirão Série A2 em temporadas recentes. No JC no primeiro semestre de 2023 junto com o técnico Erivelton Viana, a atleta disputou nove jogos e marcou dois gols.

Ela já se juntou ao elenco que hoje se prepara para o Campeonato Cearense, juntamente com a comissão técnica e o técnico Erivelton Viana.

Renovações e saídas



Em todo o mês de julho, o Ceará regularizou o contrato de nove atletas. São elas a goleira Mirian Paixão, a zagueira Rebeca Soares, as laterais Veronica Fernandes e Gabriela Barbosa, a volante Malu, as meias Ju Oliveira e Beatriz Alves e as atacantes Amália e Bruna Souza.

Bárbara Santos e Monique tiveram o contrato rescindido e divulgado no BID da CBF, enquanto a lateral Maria Fernanda e a atacante Sara foram negociadas com a Ferroviária. O Vovô permaneceu com 30% dos direitos econômicos das duas atletas.

