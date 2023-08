Caíque lamenta baixa efetividade do Ceará mas frisa que empate "fora de casa não é ruim"

O Ceará não conseguiu sair do 0 a 0 diante do Guarani, na noite desta quarta-feira, 2, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Depois do confronto, o volante Caíque Gonçalves comentou sobre o resultado.

Na sua visão, mesmo o Vovô não conseguindo sair vitorioso, o ponto conquistado longe dos seus domínios foi importante: “Sabíamos que jogar aqui era difícil, mas nos portamos bem. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol. Saímos com um empate, que fora de casa não é ruim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Alvinegro de Porangabuçu se complicou na competição. De momento, o time de Guto Ferreira segue na 10ª posição da tabela de classificação. Com 30 pontos, a distância para o G-4 é de oito.

Leia Mais Expulso contra o Guarani, Luiz Otávio desfalcará Ceará contra o ABC

Ceará venceu apenas dois dos últimos dez jogos que disputou na Série B

Após rescindir com o Ceará, Leandro Carvalho acerta com o Avaí

Na próxima rodada, o escrete preto-e-branco encara o ABC-RN, no domingo, 6, às 18 horas, na Arena Castelão.