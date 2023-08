Após rescindir com o Ceará, Leandro Carvalho acerta com o Avaí

Com três passagens defendendo o Alvinegro de Porangabuçu, o jogador possui 116 jogos, 16 gols e oito assistências. Além disso, foi campeão da Copa do Nordeste 2020

O atacante Leandro Carvalho, que rescindiu contrato com o Ceará nessa última terça-feira, 1º, já tem um novo clube: Avaí. O paraense acertou com o Leão de Santa Catarina e deve ser anunciado em breve pela equipe. Seu nome já foi publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A saída de Leandro do Alvinegro de Porangabuçu não foi das mais tranquilas. Isso porque o jogador cobra R$ 5,4 milhões da agremiação por valores atrasados e danos morais. O Esportes O POVO teve acesso detalhado ao processo. No documento, ele alega que o Ceará deixou de pagar os vencimentos do atleta, que inclui também o não depósito do FGTS, em julho de 2022, quando retornou de empréstimo do América Mineiro. O salário era de R$ 150 mil, considerando direito de imagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de passagens marcantes em 2017 e 2018, o Vovô comprou 60% dos direitos econômicos de Leandro Carvalho por R$ 3,6 milhões no ano de 2019. Porém, essa terceira parte não foi a esperada. Nesse período, foi emprestado para o América, como já citado, Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, Náutico e Remo.

Leia Mais Ceará oficializa empréstimo de Hygor ao Criciúma e devolução de Orejuela ao São Paulo

Ceará regulariza Chrystian Barletta no BID e atleta pode estrear contra ABC

Saulo Mineiro é regularizado no BID e pode estrear pelo Ceará contra o ABC

No total, defendendo a camisa alvinegra, foram 116 jogos, 16 gols e oito assistências. Além disso, contribuiu para o acesso à Série A 2018 e foi campeão da Copa do Nordeste 2020.