Ceará oficializa empréstimo de Hygor ao Criciúma e devolução de Orejuela ao São Paulo

O Ceará oficializou nesta quarta-feira (2) o empréstimo do atacante Hygor Cléber para o Criciúma até o fim da temporada e a devolução do lateral-direito Orejuela ao São Paulo, time que detém os direitos econômicos do atleta.

Hygor Cléber disputou 13 partidas pelo Ceará na temporada, com 472 minutos em campo, e lidou com críticas do torcedor alvinegro. Sob comando de Guto Ferreira, atuou contra Mirassol e Juventude.

Orejuela, por sua vez, sequer estreou pelo time cearense. Alegando problemas pessoais, pediu para ser devolvido ao São Paulo para ser negociado com o Deportivo Independiente Medellín, da Colômbia.

Para o ataque, Guto Ferreira conta com nove atacantes: Chrystian Barletta, Cléber, Erick, Erick Pulga, Guilherme Bissoli, Janderson, Nicolas e Pedrinho. Na lateral-direita, apenas Warley está à disposição, devido à lesão do Michel Macedo.