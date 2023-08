Ex-Ceará, Nino Paraíba é suspenso por 30 dias pelo STJD por manipulação

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou nesta terça-feira, 1°, a suspensão do lateral Nino Paraíba, ex-Ceará e recém contratado pelo Paysandu-PA. O jogador é suspeito de manipulação de cartões em duas partidas da Série A 2022, quando defendia o Vovô, conforme provas colhidas pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima. O jogador deverá ficar 30 dias sem atuar até que o caso seja julgado pelo STJD.

Além dele, outros 11 atletas também foram suspensos. São eles: Bryan (ex-Athletico Paranaense), Diego Porfirio (Desportivo Aliança-AL), Alef Manga (Coritiba), Vitor Mendes (Atlético-MG), Sávio Alves (ex-Goiás), Pedrinho (ex-Athletico Paranaense), Sidcley (ex-Cuiabá), Thonny Anderson (ABN-RN), Jesús Emiliano (ex-Coritiba), Dadá Belmonte (América-MG) e Igor Cariús (Sport).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nino Paraíba foi anunciado recentemente pelo Paysandu, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Devido ao seu envolvimento em manipulação de cartões, ele abriu mão de uma dívida que o Alvinegro de Porangabuçu possuía com ele. Segundo o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), em entrevista ao programa O POVO News, a ação é uma “declaração clara da culpa que ele tem".



Em trato com o Ministério Público do Goiás (MP-GO), o paraibano virou testemunha do procedimento, chegando a citar informações detalhadas das partidas em que recebeu dinheiro para tomar cartão - diante de Cuiabá, Flamengo e São Paulo.

Pelo Vovô, Nino disputou 55 partidas, marcou dois gols e contribuiu com quatro assistências. Na maior parte da temporada, o lateral foi titular e tinha o desempenho bem visto entre os torcedores alvinegros.