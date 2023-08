Ceará tem folha salarial de cerca de R$ 2,8 milhões, afirma João Paulo Silva

As chegadas dos atacantes Saulo Mineiro e Chrystian Barletta elevaram os custos com folha salarial, que havia sofrido redução com as saídas do goleiro Aguilar, do meio-campista Arthur Rezende e dos atacantes Luvannor, Álvaro e Vitor Gabriel

Presidente do Ceará, João Paulo Silva concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 31, e revelou a folha salarial do elenco alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 38 atletas registrados no profissional, o valor mensal gasto é de cerca de R$ 2,8 milhões.

“A folha, eu acredito que, com as chegadas, ela vai estar em torno de 2,7 ou 2,8 milhões”, comentou.

As chegadas dos atacantes Saulo Mineiro e Chrystian Barletta elevaram os custos com folha salarial, que havia sofrido redução com as saídas do goleiro Aguilar, do meio-campista Arthur Rezende e dos atacantes Luvannor, Álvaro e Vitor Gabriel. As recentes saídas do lateral-direito Orejuela e do atacante Hygor Cléber fixaram o valor gasto mensalmente pela cúpula alvinegra com atletas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais João Paulo diz que Ceará tem um dos melhores elencos da Série B: "Está faltando confiança"

Barletta se torna 2ª maior contratação do Ceará; veja ranking

Adiantamento da LFF ajudará a pagar Saulo Mineiro e Barletta, diz presidente do Ceará

Durante a coletiva, João Paulo Silva deixou claro que o Ceará, com exceção de uma reposição para a lateral-direita, não anunciará mais jogadores nesta janela de transferência, que tem encerramento na quarta-feira, 2.