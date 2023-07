João Paulo diz que Ceará tem um dos melhores elencos da Série B: "Está faltando confiança"

Em entrevista coletiva, o presidente alvinegrodeu razão para a chateação da torcida do Vovô com a campanha na Série B, marcada por oscilações e distância do G4

O presidente do Ceará, João Paulo, fez uma análise do momento que o clube vive na Série B do Brasileiro. De acordo com a opinião do mandatário, o Alvinegro de Porangabuçu tem um dos melhores elencos da competição, mas a falta de confiança tem impactado diretamente na campanha geral da equipe.

“Acho que o que está faltando é confiança, ter uma sequência de vitórias. Ainda não conseguimos chegar no nosso melhor momento na competição. E qual seria o melhor momento? Entrar no G4. O Ceará, na minha opinião, é um dos clubes da Série B com o melhor elenco. Eu acho que ninguém trouxe mais jogadores que o Ceará nessa abertura de janela. Estou dando todas as condições para que possamos virar essa chave. É o que acho que está faltando, um pouco mais de confiança, porque o elenco tem qualidade”, analisou.

Sem ainda ter conseguido embalar na Série B, o Vovô tem tido desempenho insuficiente para se aproximar do G4, zona pela qual a equipe não figurou nenhuma rodada sequer, cenário que tem causado incômodo na torcida. Sobre o tema, João Paulo deu razão ao sentimento de chateação dos alvinegros.

“O torcedor tem razão, realmente é para ele estar incomodado e chateado mesmo. Eu não tiro a razão. Gosto muito de ter o feedback do torcedor, para mim é importante. A crítica te faz evoluir e crescer em diversos aspectos. O torcedor tem razão, até porque são o pilar da nossa instituição. O Ceará é um clube grande porque tem uma torcida grande”, disse.