Adiantamento da LFF ajudará a pagar Saulo Mineiro e Barletta, diz presidente do Ceará

O Ceará oficializou a chegada de dois novos reforços nos últimos dias: os atacantes Saulo Mineiro e Chrystian Barletta. Após investir cerca de 9,4 milhões de reais para adquirir os jogadores, o presidente João Paulo Silva afirmou que o clube não cometeu nenhum excesso financeiro nas operações e revelou que ambos os atletas receberam propostas de Série A, mas optaram por acertar com o Vovô.

"O Ceará tem muita credibilidade no mercado. Vários clubes, inclusive de Série A, tentaram comprar o Barletta. O Saulo também teve propostas de Série A. A gente vai sempre trabalhar com os pés no chão no sentido de não fazer coisas além da nossa realidade."

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 31, o mandatário ainda comentou que o adiantamento da verba da Liga Forte Futebol ajudará o Alvinegro a arcar com os investimentos. A primeira parcela de pagamento será de R$ 12 milhões.

"Essa injeção de recursos da Liga, que deve acontecer por volta de 60 dias, vai nos ajudar bastante com esses compromissos. Trabalhamos dentro da responsabilidade", afirmou.