Ceará negocia retorno de Vítor Jacaré, atualmente no Bahia

Após Saulo Mineiro, outro velho conhecido do torcedor do Ceará pode estar voltando ao clube: Vítor Jacaré. O atacante de 23 anos defende o Bahia, mas perdeu espaço no tricolor baiano, gerando a possibilidade de saída. Com contrato até o final de 2024, a tendência é um empréstimo, de qualquer forma, um retorno em definitivo não está descartado.

Na noite desta sexta-feira, 28, Jacaré postou um storie em seu Instagram mostrando que estava acompanhando a partida entre Ceará e Ituano, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Stories de Vítor Jacaré assistindo jogo do Ceará Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta temporada, Jacaré entrou em campo por 30 jogos, marcou seis gols e contribuiu com quatro assistências. No começo de 2023, chegou a ser titular no Esquadrão, porém, foi perdendo espaço no time de Renato Paiva.

Entre 2020 e 2022, o jogador defendeu a camisa alvinegra e foi comandado por Guto Ferreira - que também o treinou no Bahia. À época, foram 22 partidas e quatro tentos. Fez parte da equipe campeã da Copa do Nordeste 2020.

Além do Vovô, no futebol cearense defendeu Icasa, Fortaleza e Caucaia. O Leão foi o clube que o revelou.

Com informações de Mateus Moura