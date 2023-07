Cléber volta a jogar pelo Ceará e é ovacionado pela torcida

Atleta ficou de fora após ter sido flagrado no exame antidoping. Com a camisa do Vovô, o atacante tem 123 jogos, 23 gols e três assistências

O empate por 1 a 1 entre Ceará e Ituano-SP, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcou o retorno do atacante Cléber aos gramados. Na noite desta sexta-feira, 28, o centroavante entrou no segundo tempo do confronto e foi bastante festejado pela torcida.

O camisa 89 ficou afastado por oito meses após ser flagrado no exame antidoping. Durante o tempo, o jogador ficou proibido de usar as dependências do Alvinegro de Porangabuçu. Desde o dia 12 de julho, Cléber já realiza atividades no CT do Vovô. Em primeiro momento, apenas aprimoramento físico.

Porém, logo foi redirecionado ao campo. O atleta é bem visto dentro de clube e será opção para Guto Ferreira no decorrer da temporada.

Com a camisa alvinegra, o baiano já entrou em campo por 123 oportunidades. Nesse período, marcou 23 gols e contribuiu com três assistências. Além disso, foi campeão da Copa do Nordeste 2020, sendo decisivo anotando tento nos dois jogos de decisão contra o Bahia