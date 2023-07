Fora dos planos do Ceará, Hygor tem ofertas de clubes do Brasil e Arábia Saudita

Hygor Cléber está fora dos planos do Ceará para o restante da temporada e deve deixar o Alvinegro de Porangabuçu nos próximos dias. O atacante foi liberado para procurar um novo clube e, inclusive, já recebeu ofertas de equipes do Brasil e Arábia Saudita.

O Vovô não pretende dificultar as tratativas e está aberto a negociar o jogador por empréstimo ou em definitivo. As equipes que realizaram ofertas pelo jogador de 30 anos ainda são mantidas em sigilo.

Após se destacar no Criciúma em 2022 - 14 gols e uma assistência em 42 jogos -, Hygor despertou o interesse do Ceará e criou grandes expectativas nos torcedores. Entretanto, o jogador não conseguiu render o esperado no Alvinegro e pode deixar o clube sem nenhum gol ou assistência em 13 partidas disputadas nesta temporada.

Com a chegada de Saulo Mineiro, anunciado como reforço nesta quinta-feira, 27, Hygor Cléber perde ainda mais espaço no ataque do Vovô. O jogador vinha recebendo poucas oportunidades do técnico Guto Ferreira, e antecessores.

