Saulo Mineiro viveu melhor fase da carreira sob comando de Guto Ferreira

O Ceará oficializou a contratação do atacante Saulo Mineiro, em definitivo, até o final de 2026, conforme apuração do Esportes O POVO. Aos 25 anos, Saulo retorna ao Alvinegro de Porangabuçu após duas temporadas defendendo a camisa do Yokohama, do Japão. No Vovô, o jogador irá reencontrar um velho conhecido: Guto Ferreira.

Sob o comando do treinador, entre anos de 2020 e 2021, o atleta teve o melhor momento da sua carreira. Em 49 jogos, anotou 12 gols. O destaque maior foi em 2021. Na oportunidade, o então camisa 73 balançou as redes oito vezes em 31 partidas. À época, Saulo veio do Volta Redonda-RJ como ponta. No entanto, foi como centroavante que aconteceram a maioria de seus tentos.

Vale ressaltar que de início, foi direcionado para a equipe Sub-23. Na categoria, fez parte do time que foi campeão brasileiro de Aspirantes.

Além da questão técnica, Saulo conquistou os alvinegros por seu carisma. Mesmo no futebol japonês, o atleta nunca deixou de acompanhar o Vovô e fazia questão de demonstrar nas redes sociais, sempre interagindo com os adeptos do clube e deixando clara sua vontade de poder retornar.

Com a chegada de Saulo, Guto Ferreira tem à disposição seis novos nomes, além do mineiro: Guilherme Bissoli, Orejuela, Sidnei, Paulo Victor e Breno.