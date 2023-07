Reforço do Ceará, Breno treina em CAP e aguarda resolução de pendências para anúncio

Sob comando de Guto Ferreira, volante disputará posição com Caíque Gonçalves, Richardson, Willian Maranhão e Zé Ricardo

O volante Breno, emprestado pelo Botafogo ao Ceará, realiza atividades com o elenco alvinegro em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu. O atleta, de 22 anos, resolve pendências para ser anunciado oficialmente pelo clube cearense.

Revelado pelo Goiás, o volante chegou ao Botafogo em 2022. No time carioca, porém, enfrentou lesão ligamentar no joelho e disputou poucas partidas. Recuperado em 2023, voltou a ser relacionado e atuou contra Grêmio, pela Série A, e Patronato, no jogo de ida e volta da Copa Sul-Americana.

Sob comando de Guto Ferreira, Breno disputará posição com Caíque Gonçalves, Richardson, Willian Maranhão e Zé Ricardo.

A expectativa é de que o jogador esteja à disposição da comissão técnica para o duelo diante do Guarani, na quarta-feira, 2, às 21h30min (de Brasília). O duelo será disputado no Brinco de Ouro, em Campinas-SP. Antes, nesta sexta-feira, 28, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Ituano, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.