Ceará encaminha compra do atacante Saulo Mineiro; contrato será até o fim de 2026

O atacante tinha propostas de outros clubes da Série A, mas deu preferência pelo acerto com o Vovô. Na negociação, o time cearense adiquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador

Ainda buscando reforços no mercado da bola, o Ceará encaminhou a compra do atacante Saulo Mineiro, que já defendeu as cores alvinegras nas temporadas de 2020 e 2021. O Esportes O POVO apurou que o Vovô comprará 80% dos direitos econômicos e firmará contrato até dezembro de 2026 com o jogador.



Identificado com o Ceará, Saulo, que esteve nas últimas três temporadas no Yokohoma FC, do Japão, guarda um carinho especial pelo clube e isso foi determinante para a concretização do acordo, já que o atacante também tinha conversas com clubes da Série A. A prioridade, no entanto, sempre foi o Vovô.

O Ceará chegou a tentar o empréstimo junto ao Yokohoma, mas pelo pouco tempo restante de contrato do jogador — somente mais um ano de vínculo —, a equipe japonesa ficou receosa que ele assinasse um pré-contrato no fim da temporada e, assim, saísse de graça posteriormente.

O desfecho da negociação, então, foi por uma venda definitiva. Os valores são mantidos em sigilo.

Vale ressaltar que, em 2021, o Ceará vendeu Saulo Mineiro para o próprio Yokohoma FC. Na época, o Alvinegro, que tinha 90% dos direitos do atleta, lucrou cerca de R$ 7,1 milhões.

Com participação de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.