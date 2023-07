Ceará oficializa a contratação por empréstimo do volante Breno, ex-Botafogo

O Ceará anunciou a contratação do volante Breno, de 22 anos. O jogador, que pertence ao Botafogo, chega ao Alvinegro de Porangabuçu com contrato de empréstimo até o final da temporada para qualificar o elenco cearense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta, inclusive, já treina na sede do Vovô.

Revelado pelo Goiás, o jovem meio-campista foi contratado pelo Botafogo em 2022 após se destacar no Esmeraldino. O volante, entretanto, sofreu com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em julho do último, situação que o deixou afastado dos gramados por cerca de dez meses.

Plenamente recuperado, Breno voltou a ser relacionado para os jogos do Botafogo no dia 3 de junho deste ano. Desde então, participou de três jogos, o último sendo um duelo válido pela Copa Sul-Americana. Antes da lesão, no ano passado, ele havia disputado dez partidas, com uma bola na rede.

O novo volante do Vovô será o quinto do elenco na posição. Ele se junta a Richardson, Zé Ricardo, Willian Maranhão e Caíque como opções do setor para o técnico Guto Ferreira ao longo do ano.