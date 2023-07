Ceará tem três desfalques para jogo contra Ituano; volantes e Erick retornam

David Ricardo, suspenso, e Chay e Michel Macedo, no departamento médico, e não entrarão em campo contra o clube paulista. Erick, Willian Maranhão e Zé Ricardo voltam de suspensão

De olho no Ituano, o elenco do Ceará se reapresentou nesta terça-feira, 25, e iniciou a preparação visando o próximo confronto. O técnico Guto Ferreira terá a semana completa para pensar em alternativas para ocupar as lacunas deixadas pelos desfalques da equipe.

Até o momento, três jogadores não irão entrar em campo contra o time paulista, na sexta-feira, 29: os titulares David Ricardo e Chay, e o lateral-direito Michel Macedo. O primeiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto os outros dois se recuperam de lesões no departamento médico.

Lesões de Chay e Michel Macedo



O meio-campista está se recuperando de uma inflamação no tendão patelar do joelho esquerdo. Já o lateral-direito tem lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda.

Por outro lado, a comissão técnica do Vovô terá retornos importantes e que podem pintar já de titular no próximo compromisso. Os volantes Willian Maranhão e Zé Ricardo, e o atacante Erick, voltam após cumprirem suspensão automática na derrota para o Juventude.