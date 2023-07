Clube de Portugal negocia contratação de David Ricardo com Ceará; saiba detalhes

O zagueiro David Ricardo, um dos principais destaques do setor defensivo do Ceará, tem sido alvo do futebol europeu. Conforme apurou o Esportes O POVO, um clube de Portugal está negociando com o Vovô pela contratação do atleta.

As conversas entre o Ceará e o time português envolvem duas possibilidades de negócio. Uma é por empréstimo de um ano com opção de compra. Neste caso, o Vovô receberia uma compensação financeira do clube europeu, algo entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. A outra hipótese é de uma venda definitiva.

Por ser uma peça importante da defesa, setor que é uma das maiores fragilidades do Alvinegro na atual temporada, o Ceará tem feito “jogo duro” para liberar o atleta. Apesar disso, as negociações com a equipe portuguesa estão em curso. Diferente do Brasil, a janela de transferência de Portugal vai até o final de agosto.

Além do time português, outras duas equipes da Europa consultaram o Ceará sobre David Ricardo: um da Eslováquia, mas o negócio foi descartado porque a pedida foi por empréstimo de graça, enquanto o outro foi o Baltika, da Rússia.

Ceará tem 50% dos direitos econômicos de David Ricardo; contrato vai até o final de 2026

Formado no Fluminense-PI, David Ricardo chegou ao Ceará em 2022 por empréstimo, inicialmente para a disputa da Copa São Paulo e Campeonato Cearense sub-20. As atuações nas categorias de base chamaram a atenção e o zagueiro não demorou muito para ser integrado ao elenco profissional, onde participou de jogos pela Série A do Brasileirão.

Visto internamente com enorme potencial de retorno técnico e financeiro, o Ceará acertou, no fim de novembro do último ano, a compra em definitivo de 50% dos direitos econômicos de David Ricardo por R$ 400 mil, com contrato até o final de 2026. A outra metade do percentual segue com o Fluminense-PI.

Neste ano, o defensor se tornou peça importante no elenco, sobretudo pela capacidade de atuar como zagueiro e lateral-esquerdo. O jogador, inclusive, esteve em campo nos últimos 11 jogos do Vovô na Série B, cinco como titular e outras seis vezes vindo do banco de reservas.

Ao todo, em 2023, David Ricardo participou de 30 jogos, marcou três gols (Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense) e deu uma assistência.

Com informações de Afonso Ribeiro.