Oponente do Ceará, Ituano não vence há quatro partidas na Série B

O Ceará terá mais um próximo compromisso importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, 28, o time alvinegro recebe o Ituano em jogo da 20ª rodada do certame. O duelo ocorre às 19 horas, na Arena Castelão.

Adversário do Vovô, o Galo de Itu passa por um momento de oscilação na segunda divisão e acumula quatro jogos sem vitória, sendo dois empates e duas derrotas. Primeiro, empatou com o Juventude em 1 a 1 e com o Sampaio Corrêa em zero a zero. Depois, sofreu duas derrotas consecutivas para Chapecoense e Avaí, respectivamente.

Leia Mais Clube de Portugal negocia contratação de David Ricardo com Ceará; saiba detalhes

Ceará tem três desfalques para jogo contra Ituano; volantes e Erick retornam

Sub-17: Ceará contrata atacante Kevin Pires por empréstimo do Gramadense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time treinado por Marcinho é o décimo quarto colocado na tabela de classificação, com 20 pontos somados. Ao todo, o Ituano acumulou cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas no primeiro turno da Série B.

Reforços no Galo

Visando uma campanha melhor no returno da Segundona, a diretoria do clube paulista acertou a contratação de três novos reforços: os atacantes Matheus Cadorini, Wesley Pomba e Davi Araújo. Os jogadores, inclusive, já foram apresentados e integrados ao elenco.