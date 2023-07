Ceará se reapresenta sem Chay e com João Victor integrado ao profissional

Após a indigesta derrota sofrida no Sul do país para o Juventude, o elenco do Ceará se reapresentou nesta terça-feira, 25, em Porangabuçu, de olho no início do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Na sexta, 28, o Vovô encara o Ituano, às 19 horas, na Arena Castelão.

O meia-atacante Chay, que se recupera de uma inflamação no tendão patelar do joelho esquerdo, o lateral Michel Macedo, com lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, e o goleiro Richard, foram ausências na atividade em campo. O trio já havia desfalcado o Alvinegro contra o Juventude.

Além dos três jogadores, o zagueiro Léo Santos treinou de forma separada. Por outro lado, o jovem atacante João Victor, tratado como joia da base, retornou recentemente do Japão após período de empréstimo e participou da atividade com o elenco profissional.

O centroavante Cléber, reintegrado desde o último dia 13 após cumprir pena por doping, também esteve presente na atividade e pode figurar como surpresa entre os relacionados na partida contra o Ituano.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.