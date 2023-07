Ceará é o 3° time com mais cartões amarelos na Série B; veja números

O Ceará está no G4 dos clubes com mais cartões amarelos recebidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 19 partidas disputadas, a equipe de Guto Ferreira recebeu 64 advertências, com média de 3,3 por jogo, figurando como terceiro clube com mais punições.

O Alvinegro de Porangabuçu fica atrás de Chapecoense (68) e Avaí (65). Entre clubes com mais vermelhos, o papel é inverso: o Ceará teve apenas duas expulsões registradas, à frente apenas de Vila Nova e Vitória, que não tiveram atletas expulsos, e Botafogo-SP, com uma expulsão. Os dados foram retirados do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o clube totaliza, entre amarelos e vermelhos, 66 cartões. Entre todos as equipes, o Ceará também ocupa a 3ª posição.

Os atletas mais advertidos do Ceará na Série B com amarelos são: Willian Maranhão (6), Richardson (5), Richard (4), Caíque Gonçalves (4) e Gabriel Lacerda (4).

Cartões amarelos:

[68] — Chapecoense

[65] — Avaí

[64] — Ceará

[60] — Guarani

[60] — Tombense

[57] — Ponte Preta

[57] — Ituano

[55] — Juventude

[55] — Novorizontino [54] — ABC

[53] — Sampaio Corrêa

[52] — Londrina

[52] — Mirassol

[50] — Vila Nova [49] — Criciúma

[47] — Atlético-GO

[47] — Vitória

[40] — Botafogo-SP

[40] — CRB

[24] — Sport

Cartões vermelhos:

[9] — Avaí

[7] — Ponte Preta

[5] — Criciúma

[5] — Sampaio Corrêa

[4] — ABC

[4] — Atlético-GO

[4] — CRB

[4] — Novorizontino

[4] — Tombense

[3] — Chapecoense

[2] — Ceará

[2] — Guarani

[2] — Ituano

[2] — Juventude

[2] — Londrina [2] — Mirassol

[2] — Sport

[1] — Botafogo-SP

[0] — Vila Nova

[0] — Vitória

Equipes com mais cartões (amarelos e vermelhos) recebidos na Série B:

[74] — Avaí

[71] — Chapecoense

[66] — Ceará

[64] — Tombense

[64] — Ponte Preta

[62] — Guarani

[59] — Ituano

[59] — Novorizontino

[58] — ABC

[58] — Sampaio Corrêa

[57] — Juventude

[54] — Londrina

[54] — Mirassol

[54] — Criciúma

[51] — Atlético-GO

[50] — Vila Nova

[47] — Vitória

[44] — CRB

[41] — Botafogo-SP

[26] — Sport

Veja atletas do Ceará mais advertidos na Série B: