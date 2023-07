Sidnei cita "projeto ambicioso" como principal atrativo para aceitar proposta do Ceará

Apresentado oficialmente no Ceará, o zagueiro Sidnei citou alguns pontos que o atraíram para deixar o futebol europeu, onde defendeu clubes espanhóis, e retornar ao Brasil. Dentre as justificativas, o defensor ressaltou que o “projeto ambicioso” do Vovô foi o principal, além da oportunidade de ficar próximo da família novamente.

“Eu tive uma rápida passagem aqui (no futebol brasileiro) no ano passado e agora, quando recebi o convite (do Ceará), poder vir para cá, foi uma coisa que, em poucos dias, a gente resolveu. Era uma vontade minha, um projeto tão ambicioso como esse. A responsabilidade que temos de retornar o clube para o lugar que deve estar. Acho que esses fatores foram muito importantes para mim. Também depois de alguns anos, estar próximo da família. Tudo ajudou para isso, mas o principal é o projeto e a ambição do clube”, explicou.

Ciente do cenário complicado que o Ceará vive na Série B, Sidnei reforçou que já teve algumas experiências semelhantes. O zagueiro, apesar de ponderar que o futebol é, muitas vezes, imprevisível, destacou que o momento pede união e confiança.

“Tive algumas experiências de situações difíceis. Às vezes fazemos de tudo para conseguir os resultados, mas no futebol acontece de tudo, é uma caixa de surpresa. Eu acho que a melhor coisa que temos a fazer é confiar, confiar no companheiro e em todos que estão aqui. Estamos trabalhando forte. Nós, jogadores, clube e torcida, todos juntos temos que ter essa confiança e acreditar. Assim, com certeza, no final do ano poderemos comemorar”, disse.

Treinando em Porangabuçu nas últimas semanas, Sidnei enfatizou que aproveitou o tempo para se condicionar fisicamente e se integrar taticamente ao plantel comandado por Guto Ferreira. O zagueiro comentou, ainda, sobre a ansiedade para estrear, principalmente na Arena Castelão, onde poderá desfrutar da torcida alvinegra.

“A gente sabe da grandeza da torcida e o quão são importantes. Eles demonstram isso nas partidas, sempre apoiando. Estou ansioso para poder estrear, jogar dentro de casa e participar desse ambiente. Ansioso para isso, venho trabalhando para que esse dia aconteça o mais rápido possível”, concluiu.