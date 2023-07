Richard deve retornar ao gol do Ceará contra o Vila Nova após cinco jogos

Após cinco jogos sem entrar em campo, o goleiro Richard deve ser titular nesta quarta-feira, 19, quando o Ceará receberá o Vila Nova-GO na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B. Bruno Ferreira, que vinha defendendo a meta alvinegra no período, cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido e não estará disponível para o duelo.

Richard havia sentido um desconforto no músculo adutor da coxa no mês passado. Recuperado, o atleta estará disponível e poderá atuar pela primeira vez com o técnico Guto Ferreira.

Seu último jogo foi contra o CRB-AL, no dia 10 de junho, quando o Vovô acabou derrotado por 3 a 1. O goleiro também chegou a ficar fora em duas partidas no mês de maio, contra Criciúma-SC e Londrina-PR.

Bruno Ferreira, substituto nos dois momentos, somou boas atuações quando esteve entre os titulares. No último confronto, quando o Ceará empatou com o Mirassol-SP por 1 a 1, o arqueiro registrou boas defesas, mas enfatizou que trocaria a atuação individual pelo resultado positivo.

Na Segundona, Richard foi titular em dez oportunidades e sofreu 14 gols. Bruno Ferreira, por sua vez, soma sete jogos disputados e seis tentos cedidos.



Ceará encerra turno sem atingir meta de vitórias

Com a penúltima rodada do 1º turno da Série B em disputa, o Ceará já sabe que não chegará ao número de vitórias que a cúpula alvinegra estabeleceu como meta no mês passado.

O planejamento interno, relatado pelos diretores Juliano Camargo e Albeci Júnior, dividiu o certame em quatro momentos: os dez primeiros jogos, os nove seguintes, mais dez partidas e, por fim, as nove últimas rodadas. Para alcançar as metas do clube, o ideal seria obter pelo menos cinco resultados positivos em cada ciclo.

No entanto, após o empate com o Mirassol, o objetivo não pode mais ser alcançado. O máximo de vitórias que o Alvinegro pode alcançar neste turno é nove, caso derrote Vila Nova e Juventude-RS. Com sete triunfos em 17 partidas, o Vovô soma 25 pontos e é o 11º colocado da Segundona.