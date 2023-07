Zé Ricardo vê Ceará com o melhor elenco da Série B, mas ressalta: "Tem que dar liga"

O volante do Alvinegro de Porangabuçu destacou a força do elenco, mas também reconheceu os resultados abaixo do esperado

Convidado do programa Esportes do POVO desta terça-feira, 18, o volante Zé Ricardo destacou a força do elenco do Ceará, mas ressaltou que isso não é suficiente. Para o atleta, a equipe precisa “dar liga”. Ele também reconheceu que os resultados estão abaixo do esperado.

“A equipe é muito forte, mas ela tem que dar liga também. Então a gente tem que se unir, tem que fazer as coisas acontecerem. Achar uma formção e uma equipe adequada demanda tempo. Não adianta só ter o melhor elenco da Série B, que eu acho que é o caso. A gente tem o melhor elenco, mas que não tá tendo resultado.”

Leia Mais Richard deve retornar ao gol do Ceará contra o Vila Nova após cinco jogos

Ceará volta a enfrentar o Vila Nova após quase 6 anos; veja retrospecto

Morínigo recebe medalha de título do Nordestão pelo Ceará: "Oficialmente campeão"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para manter uma regularidade dentro da competição e se aproximar do G4, Zé Ricardo relatou a importância de vencer os confrontos diretos. O atleta ressaltou a necessidade de uma vitória contra o Vila Nova nesta quarta-feira, 19, no Castelão, e voltou elogiar o grupo de jogadores do Vovô.

“Precisamos ter uma sequência de vitórias, embalar. E começa por amanhã. Vamos pegar um confronto direto, que a gente precisa vencer. Precisa vencer o Juventude também. A gente precisa estar matando os confrontos diretos para poder entrar no G4 e firmar o pé. Tem que ter uma visão de fé, muito trabalho para poder alcançar essas coisas, porque elenco bom a gente tem.

Veja a entrevista completa: