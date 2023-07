Suspenso, Bruno Ferreira desfalca Ceará contra o Vila Nova; Richard retorna

O goleiro completou a série de três cartões amarelos e será ausência no duelo de quarta-feira, 19, contra o Vila Nova, líder da Série B. Richard, recuperado de lesão, deve assumir o posto de titular do gol alvinegro

Titular do Ceará nos últimos quatro jogos, o goleiro Bruno Ferreira levou o terceiro amarelo durante a partida contra o Mirassol, neste domingo, 16, e terá de cumprir suspensão na próxima rodada.

Com a ausência de Bruno Ferreira, o goleiro Richard deve retomar o posto de titular da equipe. O jogador, que esteve fora dos gramados nas últimas semanas devido uma lesão, está totalmente recuperado e será opção para Guto Ferreira diante do Vila Nova na quarta-feira, 19, na Arena Castelão.

Bruno Ferreira e Richard, inclusive, alternam protagonismo no Vovô durante a atual temporada. Apesar de Richard ter, ao longo do ano, assumido o posto de titular com maior frequência, Bruno Ferreira aproveitou, em todos momentos de ausência do companheiro, para se destacar.



Com informações de Horácio Neto, repórter da Rádio O POVO CBN.