O Ceará promoverá ação de combate à fome em jogo da Série B do Brasileirão. A cada três quilos de alimentos não-perecíveis doados, o torcedor pode garantir um ingresso para a partida contra o Vila Nova. As equipes entram em campo na quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão.



A troca dos alimentos por bilhetes acontecerá na Fábrica de Craques (R Major Weyne, 1040) a partir desta segunda-feira, 17. Há um limite de dois tickets por pessoa.



A ação é uma parceria entre o clube do Pici e o Sistema Fecomércio, por intermédio do Serviço Social do Comércio (Sesc). As doações serão destinadas ao Mesa Brasil Sesc, que há mais de duas décadas realiza trabalho de combate à fome e ao desperdício no Estado.

Conheça o Mesa Brasil Sesc

Reconhecido como o maior banco de alimentos do País, o Mesa Brasil contribui para a Atualmente, conta com 545 doadores cadastrados, composta principalmente por empresas, responsáveis por ações coletivas e solidárias.



Serviço



Partida: Ceará x Vila Nova, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão

Data e horário: Segunda (12h às 17h), terça (09h às 17h) e quarta (09h às 12h).

Ação: 3 kg de alimento = 1 Ingresso

Local de troca: Fábrica de Craques (R Major Weyne, 1040)