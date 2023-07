Zé Ricardo destaca grandeza da torcida do Ceará e diz: "Diferente do que estava acostumado"

Em entrevista ao canal do Alvinegro de Porangabuçu no Youtube, o volante contou também como tem sido as primeiras experiências com o treinador Guto Ferreira

Formado nas categorias de base e profissionalizado pelo América-MG, Zé Ricardo não havia, antes de chegar ao Ceará, defendido nenhum outro time além do Coelho. No Vovô, o volante realizou um sonho, que foi revelado por ele mesmo em entrevista divulgada pelo clube de Porangabuçu: atuar diante de uma torcida grande.

Durante sua fala, Zé Ricardo disse que encontrou, no Castelão, uma atmosfera bem diferente do que estava acostumado. De acordo com o jogador de 27 anos, foi uma realização pessoal jogar com uma torcida “grande, de peso e massa”.

“É uma torcida muito grande. É bem diferente do que eu estava acostumado. Era um sonho meu jogar com uma torcida grande, de peso e massa. Estou realizado com isso. O Castelão é um estádio grande e a torcida do Ceará é muito grande”, disse.

Trabalho inicial de Guto Ferreira

Titular em ambos os jogos comandados por Guto Ferreira, Zé Ricardo tem ganhado espaço com o novo treinador do Vovô. Segundo o volante, a chegada do técnico tem sido positiva para o elenco.

Foi de muita instrução. Ele chegou e já teve que ajeitar a equipe. Foi uma apresentação dele para a equipe toda e também ajustando o time para o próximo jogo. Está sendo ótimo, um baita gestor. Ele vem introduzindo as ideias, estamos em processo de conhecimento do que ele deseja. O grupo está aderindo.