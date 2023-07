Ex-Ceará, Vitor Gabriel é anunciado pelo Gangwon, clube da Coreia do Sul

O atacante foi oficializado como reforço do Gangwon na madrugada desta quarta-feira, 12, através das redes sociais

Vitor Gabriel, ex-Ceará, é oficialmente jogador do Gangwon, da Coréia do Sul. O centroavante de 23 anos foi anunciado pelo clube asiático na madrugada desta quarta-feira, 12, nas redes sociais, ao lado do também atacante brasileiro Wellington.

O jogador, que pertencia ao Flamengo e estava emprestado ao Alvinegro, tinha multa de US$ 1,2 milhão, que equivale a aproximadamente R$ 5,8 milhões na cotação atual. Por ter direito a 10% do montante da negociação, referente à taxa de vitrine, o escrete de Porangabuçu lucrou R$ 580 mil.

Ao longo da atual temporada, Vitor Gabriel, ou apenas VG, como era apelidado pela torcida, foi o principal centroavante do clube. Em 30 jogos diputados, ele encontrou o caminho das redes 11 vezes e distribuiu cinco assistências. O atacante também marcou gol no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, sendo assim fator primordial para o tricampeonato.