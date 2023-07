Faltou elenco para o Ceará conquistar o acesso em 2014, lamenta Sérgio Soares

O atual treinador do Floresta participou do programa Esportes do Povo e comentou sobre a temporada de 2014, quando ainda comandava o Vovô

O Ceará esteve próximo de conquistar o acesso à elite do futebol nacional em 2014, mas acabou permanecendo na Série B. Um dos personagens da campanha daquela edição da segundona, o técnico Sérgio Soares, atual comandante do Floresta, participou do programa Esportes do Povo desta quarta-feira, 12, e revelou o que faltou para o alvinegro subir de divisão.

“Na Série B, faltou elenco. Isso aí foi claro. Chegou um momento em que nós tivemos que improvisar o Amaral para jogar de zagueiro. Nós não tínhamos um elenco e começou a machucar alguns atletas. Tivemos uma queda de rendimento do Nikão em virtude de uma proposta que ele teve do Flamengo e acabou não sendo liberado. Então nós tivemos alguns declínios técnicos no segundo semestre e falta de atletas para poder manter o padrão. Mas mesmo assim, até a minha saída, nós éramos quinto colocados.”

Além da Série B, outra competição foi marcante para o Alvinegro em 2014. O Vovô realizou ótima campanha na Copa do Brasil daquele ano e acabou sendo eliminado pelo Botafogo-RJ nas oitavas de final, mesmo após vencer o jogo de ida no Rio de Janeiro. Sérgio Soares revelou que o clube sonhava em chegar na final.

“A Copa do Brasil era um grande objetivo nosso no primeiro semestre. A gente estava confiante de que chegariamos na final da competição pelo que estávamos apresentando. Naquele jogo do Botafogo, eu confesso que fiquei sem dormir uma semana. O time vinha jogando bem. Passamos bem pelo Inter nos dois jogos. Passamos pelo Botafogo no Maracanã com time alternativo e perdendo um pênalti. E o jogo do Castelão, ali foi um momento de uma decisão de dentro do campo. Todo mundo fica falando do Magno, que teria que levar a bola para o canto. Mas se ele fizesse o gol, acabava o jogo.”

“Então é difícil falar o que aconteceu naquele momento. Eu posso cravar para você que estávamos muito confiantes. Sabíamos que iríamos pegar o Santos na próxima fase e com muita possibilidade de ir à final”, completou.

Veja a entrevista completa com Sérgio Soares: