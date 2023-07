Ceará realiza leilão com camisas autografadas por jogadores após vitória sobre Botafogo-SP

Valores arrecadados com as vendas das camisas serão destinados para melhorias na estrutura do CT Cidade Vozão, em Itaitinga

O Ceará divulgou nesta quarta-feira, 12, o leilão de camisas autografadas pelos jogadores que participaram da vitória sobre o Botafogo-SP por 3 a 0, pela 16ª rodada da Série B. O valor inicial por item é de R$ 480. O torcedor que se interessar pelos mantos pode adquiri-los através do site Match Worn Shirt.

Os valores arrecadados com o leilão serão destinados para melhorias na estrutura do CT Cidade Vozão, em Itaitinga, local onde a categoria de base do clube treina.

Leia Mais Faltou elenco para o Ceará conquistar o acesso em 2014, lamenta Sérgio Soares

Ex-Ceará, Vitor Gabriel é anunciado pelo Gangwon, clube da Coreia do Sul

"Isso tem que acabar", diz diretor do Ceará sobre gritos homofóbicos da torcida

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogo entre Ceará x Botafogo-SP



O triunfo por 3 a 0 do Ceará diante do Botafogo-SP deu fim a sequência de quatro jogos em que o time alvinegro saía de campo sem conquistar a vitória. Nicolas, ainda no primeiro tempo, foi o responsável por marcar o gol inaugural. Léo Santos e David Ricardo, na etapa final, garantiram o placar.

Na próxima rodada, o Vovô enfrenta o Mirassol-SP, fora de casa, no domingo, 16, às 15h30min, no Estádio José Maria de Campos Maia.