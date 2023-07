Apresentado no Ceará, Bissoli elogia gramado do Castelão: "Estava super normal"

O primeiro contato do atacante com o gramado ocorreu durante sua estreia na última sexta-feira, 7, na vitória alvinegra por 3 a 0 diante do Botafogo-SP

Novo reforço do Ceará, o atacante Guilherme Bissoli foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, 11, em Porangabuçu. O jogador, que chega para reforçar o elenco visando o restante da Série B, comentou sobre sua impressão do gramado da Arena Castelão.

O primeiro contato dele com o gramado ocorreu durante sua estreia na última sexta-feira, 7, na vitória alvinegra por 3 a 0 diante do Botafogo-SP. De acordo com Bissoli, a situação da grama "estava super normal".

"Para mim estava super normal. Lógico que a maioria dos gramados brasileiros sempre tem alguma irregularidade, mas isso é normal. No dia foi super tranquilo, o campo estava bom."

Alvo de críticas

Um dos estádios mais utilizados do país, o Castelão é alvo de críticas devido o seu gramado. Recentemente, Thiago Galhardo e Vojvoda, ambos do Fortaleza, desaprovaram o estado da grama. Diante das críticas feitas e da grave lesão sofrida por Hércules, o Esportes O POVO procurou a Secretaria do Esporte (Sesporte) em busca de um posicionamento. Em nota, foi informado que a Arena Castelão passa por uma manutenção diária do gramado.

“A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que a manutenção do gramado da Arena Castelão, que é realizada através da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), segue um cronograma diário que inclui adubação, cortes e marcação de campo, adequado à agenda de jogos”, disse.