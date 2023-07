Com Paulo Victor acertado, Ceará não contratará novos atletas para a lateral-esquerda

Diretoria do Alvinegro de Porangabuçu negou interesse em Hugo, do Goiás, e reforçou que o clube não busca novos jogadores para a posição

O Ceará encerrou as movimentações no mercado da bola em busca de lateral-esquerdo após acertar com Paulo Victor, do Internacional, por empréstimo. O Esportes O POVO apurou junto à diretoria do Vovô de que o clube não contratará mais nenhum jogador para o setor.

Nas últimas horas, surgiram especulações de que o Alvinegro estaria interessado em Hugo, de 25 anos, lateral-esquerdo do Goiás. A diretoria do clube cearense, entretanto, negou que tenha interesse no atleta.

Na atual composição do elenco, o Ceará conta com quatro opções para a lateral-esquerda: Willian Formiga, Danilo Barcelos, Paulo Victor e David Ricardo, que apesar de zagueiro de origem, pode fazer a função.

Com participação de Mateus Moura.