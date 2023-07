Após julgamento por doping, Cléber se reapresenta no Ceará nesta quarta

Após ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem nesta segunda-feira, 10, o centroavante Cléber será reintegrado ao elenco do Ceará. O atleta de 26 anos, inclusive, já irá se reapresentar no Alvinegro nesta quarta-feira, 12, para dar início aos treinamentos na atual temporada, apurou o Esportes O POVO.

O atacante foi condenado a oito meses de suspensão por ter testado positivo para tamoxifeno durante um exame antidoping em novembro de 2022. Entretanto, pelo tempo de punição ser retroativo à data da coleta, e por ele ter cumprido uma pena preventiva desde dezembro do último ano, Cléber está liberado para treinar normalmente nas instalações do clube cearense, assim como entrar em campo nesta Série B. A decisão ainda cabe recurso.

No dia 13 de novembro de 2022, na vitória do Ceará por 4 a 1 sobre o Juventude, pela 38ª rodada da Série A do Brasileirão, ocorreu a coleta que indicou a substância proibida no organismo do jogador alvinegro. No mês seguinte, em dezembro, o atleta deu início ao cumprimento de uma pena provisória de afastamento enquanto aguardava o julgamento.

Desta forma, como a pena foi de oito meses retroativo à data da coleta e o tempo é deduzido dos dias em que está afastado, Cléber está liberado para atuar.

A melhor fase da carreira de Cléber aconteceu justamente sob o comando de Guto Ferreira, atual técnico do Ceará, entre os anos de 2020 e 2021. Foram 82 jogos, com 13 gols assinalados e uma assistência. O atacante, inclusive, foi o principal responsável pelo título da Copa do Nordeste (2020) ao balançar as redes nos dois jogos da final contra o Bahia.