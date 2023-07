Guto Ferreira exalta espírito de equipe do Ceará após vitória contra o Botafogo-SP

"Acreditar, pagar o preço, se entregar e estar com a mentalidade de equipe". Para o técnico Guto Ferreira, esses foram os ingredientes fundamentais para que o Ceará alcançasse diante do Botafogo-SP, na última sexta-feira, uma vitória sólida na Série B, que afastou a equipe do jejum de vitórias que já se enrolava por um mês.

Após o embate, o treinador alvinegro analisou a partida e, além de elogiar a torcida, pontuou a força do trabalho grupal do elenco do Vovô no embate. Inicialmente, ele falou sobre a construção defensiva. Mesmo sob desconfiança, de acordo com Guto, Tiago Pagnussat e Gabriel Lacerda conseguiram construir uma partida sólida defensivamente para o time.

"O jogo não foi fácil e o placar não diz o jogo, embora nosso adversário quase não tenha chutado ao gol. Os cruzamentos foram todos interceptados pela nossa zaga. (...) Lacerda e Tiago, em 2020, jogaram muitos jogos juntos. Mesmo tendo errinhos aqui e ali, confiam um no outro. Isso é importante. Eles foram bem, não houve erros capitais. Bruno fez umas defesas boas, não chegou a ser espectador, mas não foi um goleiro exigido num nível de grande perigo", pontuou ele que, a partir dessa fala, passou a salientar e elogiar o espírito coletivo do grupo.

"Quando eu falo defesa, não é só os quatro da linha de trás, mas a equipe toda. Na reta final do jogo, já com as trocas, Castilho estava indo embaixo suprir pois o Janderson estava cansado porque correu pra caramba o jogo todo e se entregou. Esse espírito de equipe, de grupo, foi o grande responsável, além da qualidade deles, por fazer o resultado. As ideias ajudam, mas quem desenvolve são eles. Nós temos pouco tempo aqui pra fazer uma coisa transformadora. O que a gente mudou um pouco foi justamente eles recuperarem situações que já havia acontecido aqui dentro esse ano que é esse espírito guerreiro, de equipe", destacou ainda.

Nesse espírito, Guto enfatizou, ao final da coletiva, sua crença no poder e na vontade de clube para alcançar o acesso à Série A. "Estamos trabalhando firme e forte. Nosso time está longe do que pode ser, mas tenho que colocar na balança algo que conta muito: os caras estão querendo muito. Os caras compraram a ideia. A cada treino eles fazem o melhor. São jogadores interessados em construir algo grande dentro do Ceará".

Substituições



Ainda na onda de elogios, Guto Ferreira ressaltou o quão importante é para o grupo em diversos aspectos as substituições terem surtido efeito. "Todo mundo que entrou, entrou muito bem. A gente fica feliz porque isso vai fortalecendo esse conceito de grupo, vai mostrando a importância de cada um dentro da estrutura, inclusive os que não jogaram e os que só estiveram no vestiário. É esse espírito que faz uma equipe vencedora", falou.

E ainda analisando o jogo coletivo, o treinador analisou a importância do bom resultado para a sequência. "Se você aplica umas ideias, acredita nelas e elas trazem um resultado importante, o que você faz na sequência? Vai continuar acreditando nessa ideia que vai te levando a mais uma e mais uma. É um processo. Eu vou confiando neles e eles vão confiando em mim e no meu staff", frisou.