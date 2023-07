Afastado por doping, Cléber, do Ceará, será julgado na próxima segunda, 10

Afastado dos gramados há quase seis meses após testar positivo em tamoxifeno durante um exame antidoping, o atacante Cléber, do Ceará, terá seu caso julgado na próxima segunda-feira, dia 10. A expectativa da defesa é que, no cenário de condenação, o período em que o atleta está afastado possa ser deduzido da pena.

Desde dezembro passado, o atleta assumiu o cumprimento de uma pena provisória de afastamento enquanto não é julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Impedido de exercer suas funções no Vovô, ele tem treinado em particular.

Conforme antecipado pela coluna de Lucas Mota, a defesa do atacante vai trabalhar elementos que possam diminuir o grau de culpabilidade. Para defendê-lo, Cléber contratou o escritório Bichara e Motta, um dos mais renomados da área do Direito Desportivo com atuações em operações envolvendo Neymar e Gabriel Medina.



Presidente do Ceará comentou o caso

Em entrevista exclusiva ao O POVO há cerca de um mês, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou que conversou com a advogada de Cléber.



"Conversei com a advogada que está no processo dele, que foi contratada por ele. Ela me falou que o julgamento deve ocorrer agora no meio do ano. A expectativa dela é que ele pegue só seis meses. Temos que aguardar e ver o que será feito. A defesa está pronta. Ele está treinando, não pode se apresentar ao clube. Vamos esperar o que vai acontecer", afirmou o dirigente alvinegro.

Caso o centroavante tenha uma punição de seis meses e haja dedução da pena pelo período afastado, é possível que ele já fique disponível para retornar aos gramados, já que ele soma quase seis meses sem jogar uma partida profissional.

Com participação de Lucas Mota e Afonso Ribeiro.