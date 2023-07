Nicolas volta a marcar pelo Ceará após oito jogos

O centroavante possui 15 jogos com a camisa alvinegra e marcou três gols nesse período. Ao lado de Erick e Janderson, formou o ataque titular do Ceará frente ao Botafogo-SP

O atacante Nicolas iniciou o caminho da vitória do Ceará por 3 a 0, diante do Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro gol do centroavante após praticamente dois meses sem balançar as redes.

A última vez que o camisa 9 havia marcado foi no dia 21 de maio, no triunfo alvinegro por 2 a 1, contra o Criciúma, fora de casa, também pela competição nacional. Desde então, foram oito jogos sem saber o que é anotar um tento nos adversários.

Leia Mais Léo Santos comemora primeiro gol marcado pelo Ceará e destaca importância da vitória

Ceará volta a vencer como mandante na Série B após um mês

Ceará cede dois jogadores da base ao Internacional para contratar Paulo Victor

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, Nicolas possui apenas três gols defendendo o Vovô em 15 partidas disputadas. O jogador foi contratado junto ao Goiás e chegou cercado de expectativas.

Com Eduardo Barroca, acabou se firmando como titular na maioria das partidas. Agora, sob o comando de Guto, terá apenas a concorrência de Guilherme Bissoli por posição, já que Vitor Gabriel deixou o clube rumo ao futebol sul-coreano