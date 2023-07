Léo Santos comemora primeiro gol marcado pelo Ceará e destaca importância da vitória

O jovem zagueiro entrou no segundo tempo e ajudou o Alvinegro de Porangabuçu a reencontrar o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro

Autor do segundo gol do Ceará na vitória alvinegra por 3 a 0 frente ao Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Léo Santos ressaltou a importância do resultado para o elenco seguir em busca dos objetivos na competição.

“Todo mundo sabe o quanto vínhamos buscando essa vitória, além do resultado, foi importante para a nossa confiança e reafirmar toda força que nosso elenco tem”, afirmou.

Esse tento foi o primeiro de Léo com a camisa do Vovô. O zagueiro veio do banco após Tiago Pagnussat sair lesionado, ainda na etapa inicial. O jovem defensor comemorou o feito: “Fico muito feliz pela oportunidade de ter feito o primeiro gol com a camisa do Ceará, um clube de história no futebol brasileiro. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento