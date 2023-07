Ceará cede dois jogadores da base ao Internacional para contratar Paulo Victor

O Ceará acertou a contratação do lateral-esquerdo Paulo Victor por empréstimo junto ao Internacional. Para selar o acordo, o Alvinegro cedeu também por empréstimo ao Colorado dois jogadores formados nas categorias de base do clube do Porangabuçu. A informação é do setorista da Rádio O POVO CBN, Horácio Neto.

Um dos jogadores é o meia David, de 19 anos, que atualmente vinha treinando com o elenco profissional e já foi convocado para a seleção brasileira sub-17. O outro atleta envolvido na negociação é um atacante de 18 anos da base alvinegra.

Leia Mais Ceará enfrenta Botafogo-SP querendo espantar má fase e encerrar jejum na Série B

Ceará regulariza Bissoli no BID e atacante pode estrear contra o Botafogo-SP

Ceará oficializa contratação do zagueiro Sidnei, ex-Las Palmas

HISTÓRICO DO LATERAL PAULO VICTOR

Paulo Victor surgiu como destaque do Botafogo na temporada de 2021, ano em que foi comprado pelo Internacional por cerca de R$ 6 milhões. No Colorado, disputou 27 jogos no total, mas perdeu espaço e acabou sendo emprestado ao Vasco em 2022 e neste início de 2023.

Pelo Cruz-Maltino, Paulo Victor entrou em campo em nove oportunidades na atual temporada, sendo seu último jogo na estreia da equipe pelo Brasileirão, na vitória do time carioca por 1 a 0 sobre o Atlético-MG.

Sem um acordo entre a direção do Internacional e do Vasco para a continuidade do lateral em São Januário, Paulo Victor retornou ao Colorado, mas não há intenção do treinador Mano Menezes em utilizá-lo. O Ceará, então, surgiu como interessado e avançou na negociação.