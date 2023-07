Ceará volta a vencer como mandante na Série B após um mês

Mesmo com o triunfo diante do Botafogo-SP, o Vovô é o sexto pior mandante do certame nacional

O torcedor alvinegro voltou a se alegrar com o Ceará na Arena Castelão. Na noite deste sexta-feira, 7, o Vovô venceu o Botafogo-SP por 3 a 0 em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas, ainda no primeiro tempo, foi o responsável por marcar o gol inaugural alvinegro. Léo Santos e David Ricardo, na etapa final, garantiram o placar.

O resultado positivo diante do time paulista quebrou um jejum que já durava mais de um mês. Isso porque o Vovô não vencia uma partida em casa desde o dia 2 de junho. Na ocasião, bateu a Chapecoense por 2 a 0.

Ceará cede dois jogadores da base ao Internacional para contratar Paulo Victor

Desde então, a equipe alvinegra disputou dois jogos em casa e não saiu vitorioso em nenhum. Primeiro, encarou o CRB e foi batido por 3 a 1. Depois, empatou sem gols com o Avaí com mais uma atuação abaixo do esperado.

Mesmo com o triunfo nesta sexta, 7, Ceará é o sexto pior mandante da Série B. Em oito jogos disputados em casa, o time venceu apenas três, empatou um e perdeu quatro. São oito gols marcados contra onze sofridos.