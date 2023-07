"Vibrante o jogo todo": Orejuela exalta torcida do Ceará e relembra vezes como rival

O lateral colombiano revelou que a oportunidade de jogar com a torcida do Vovô ao seu lado foi um fator determinante para que ele aceitasse a proposta do clube

Apresentado oficialmente no Ceará, o lateral-direito Orejuela não poupou elogios para a torcida alvinegra. O colombiano, inclusive, relembrou as vezes que atuou na Arena Castelão como rival do Vovô e o quanto a vibração vinda da arquibancada o marcou positivamente.

Durante sua fala, Orejuela pontuou que a oportunidade de jogar com a torcida do Ceará ao seu favor foi um elemento muito relevante no processo para aceitar a proposta do time de Porangabuçu.

“É uma torcida maravilhosa. Já tive a oportunidade de jogar contra no Castelão, e a torcida sempre foi vibrante o jogo todo. O estádio sempre está lotado. Essa foi uma das principais coisas que me fizeram vir a esse clube, a torcida maravilhosa e fantástica”, contou.

A capital cearense também foi um tema que gerou elogios do jogador. De acordo com o lateral, é a primeira vez que ele trabalha em um clube de cidade praiana e a experiência tem sido positiva, sobretudo pelo acolhimento que recebeu das pessoas.

“A cidade é muito boa. Primeira cidade que trabalho com o clima assim, de praia. As pessoas são muito boas, me acolheram bem e foram simpáticas. Ainda não trabalhei com ninguém da equipe, mas eles me receberam muito bem. Temos um bom time e bons jogadores”

Desafio da Série B

Ainda aguardando regularização no BID, Orejuela chegou ao Alvinegro em um momento conturbado. Na Série B, a equipe amarga a 11ª colocação e tem oito pontos de diferença em relação ao quarto colocado, que abre a zona de classificação à elite nacional, principal objetivo do clube no ano.

“Eu não tenho a menor dúvida da grandeza desse desafio. Sei que a Série B é difícil, mas estou em um time de Série A, em um time grande. Eu sei que em dezembro, no final do ano, vamos conquistar o que queremos”, enfatizou.