Em transição, Chay e Luiz Otávio treinam separados do restante do elenco do Ceará

Os dois atletas estavam entregues ao Departamento Médico do Vovô, mas iniciaram o processo de transição. Agora, fica a expectativa pela utilização de ambos no próximo confronto da Série B, diante do Botafogo-SP, na sexta-feira, 7

O Ceará teve duas novidades no treinamento realizado nesta terça-feira, 4, no CT de Porangabuçu. O meia Chay e o zagueiro Luiz Otávio fizeram atividades no gramado, porém, separados do restante do elenco.

Ambos ficaram de fora do confronto do último domingo, 2, na derrota para o Sport por 2 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor, aliás, não atua desde o dia 28 de maio, quando o Alvinegro sofreu um revés pelo placar de 3 a 0, frente ao Novorizontino, na Arena Castelão.

Luiz se recupera de um edema muscular na parte posterior da coxa, no entanto, começou o processo de transição. Já o camisa 14 acabou sendo diagnosticado com uma inflamação no joelho esquerdo.

Porém, os retornos aos treinos aumentam as expectativas dos dois estarem no grupo que irá enfrentar o Botafogo-SP, na sexta-feira, 7, às 21h30min, no Gigante da Boa Vista, pelo torneio nacional.

Com informações de João Pedro Oliveira