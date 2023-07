Vitor Gabriel tem negociação avançada com clube da Coreia do Sul; Ceará receberá 10% de venda

Atacante marcou 11 gols na temporada e contribuiu com cinco assistências. Além disso, foi peça importante para o título da Copa do Nordeste

Vice-artilheiro do Ceará em 2023, o atacante Vitor Gabriel tem negociações avançadas para deixar o time alvinegro nesta janela de transferências. O destino deve ser o futebol sul-coreano, mais especificamente, a equipe do Gangwon FC. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Esportes O POVO.

Na temporada, o centroavante marcou 11 gols e contribuiu com cinco assistências em 30 partidas disputadas. Além disso, foi campeão da Copa do Nordeste e finalista do Campeonato Cearense.

O Alvinegro de Porangabuçu possui taxa de vitrine no total de 10%. Com isso, receberá parte do valor da negociação envolvendo Flamengo (clube ao qual Vitor pertence) e Gangwon FC.

Para a posição, o Vovô contará com Nicolas e Guilherme Bissoli. No elenco ainda tem Cléber, mas o jogador está suspenso por caso de Doping.