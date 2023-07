Com preços promocionais, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP

O Ceará iniciou nesta segunda-feira, 3, a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo-SP. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 7, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B.

As entradas estão sendo vendidas com preços promocionais. Os tíquetes para os setores Superior Norte/Central e Inferior Norte e Sul estão vendo comercializados por R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. O setor Inferior Central está com ingresso a custo de R$ 40 a inteira e R$ 20 meia. Somente o setor Premium está com um preço mais elevado, tendo ingressos por R$ 240 a inteira e R$ 120 a meia.

Todos os bilhetes podem ser adquiridos nas Lojas Vozão. Sócios-torcedores estão com check-in liberados desde o último sábado, 3. Para confirmar a presença no jogo, basta que o cadastrado acesse o site sociovozao.com

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja preço dos ingressos Ceará x Botafogo-SP:

Superior Norte: R$ 20,00 / R$ 10,00



Superior Central: R$ 20,00 / R$ 10,00



Inferior Norte: R$ 20,00 / R$ 10,00



Inferior Central: R$ 40,00 / R$ 20,00



Inferior Sul: R$ 20,00 / R$ 10,00



Premium: R$ 240,00 / R$ 120,00

Diante do Botafogo-SP, o Ceará vai em busca de recuperação na Série B. O clube somou apenas dois pontos dos últimos nove disputados, com empates diante de Sampaio Corrêa, Avaí e derrota contra o Sport.