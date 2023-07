Ataque do Ceará passa em branco pelo segundo jogo consecutivo na Série B

Nos últimos dois jogos, o Ceará mostrou grande dificuldade no setor ofensivo. Jogando na Arena Castelão contra o Avaí, na última quarta-feira, 28, o Vovô não conseguiu sair com a vitória - mesmo com um jogador a mais por quase 20 minutos - e empatou sem gols com a equipe de Santa Catarina.

Agora, foi derrotado pelo Sport por 2 a 0 neste domingo, 2, e chegou ao segundo jogo consecutivo sem conseguir balançar as redes. Na ocasião, o time cearense não conseguiu segurar as investidas do Leão da Ilha e sofreu dois gols. A equipe pernambucana ainda desperdiçou um pênalti no segundo tempo. Nos minutos finais da partida, o Ceará teve mais atitude e conseguiu algumas finalizações, uma delas na trave, mas não conseguiu marcar.

Já no jogo passado, contra o Avaí, o Alvinegro de Porangabuçu finalizou 21 vezes durante toda a partida, sendo apenas três em direção ao gol. Além da vantagem numérica em campo, o Avaí está na lanterna da competição, o que dá traços mais dramáticos para a situação do Vovô na Série B.



Jogando em casa, com o apoio da torcida e ainda sob o comando de Eduardo Barroca, a equipe cearense não conseguiu aproveitar a posse de bola e desperdiçou um pênalti logo no início da partida, o que poderia ter mudado o rumo do jogo.

Com saldo de gols negativo de -3, o ataque do Vovô balançou as redes por 16 oportunidades durante a competição e sofreu 19 gols. O último gol marcado foi contra o Sampaio Corrêa, no dia 25 de junho, pelos pés de Erick aos 40 minutos.