Pagnussat afirma que momento é difícil, mas lembra: "começo de um trabalho novo"

Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado fora de casa e se complicou na tabela de classificação da Série B do Brasileiro

Pela Série B, o Ceará não conseguiu sair com a vitória da Ilha do Retiro. Diante do Sport, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 0, em jogo que marcou a estreia de Guto Ferreira. Na saída de campo, o zagueiro Tiago Pagnussat falou sobre o momento da equipe na competição



"É uma situação difícil. Pecamos no primeiro tempo, falhei, acabei tirando a bola da forma errada, tomamos o gol e a equipe ficou vulnerável e baixou a guarda”, pontuou o capitão alvinegro.

A cada desempenho negativo, o G-4 vai ficando mais distante para o Vovô. O defensor ressaltou o inicio de trabalho com novo comando e o tempo necessário para sair dessa fase: “O professor chegou agora e ainda não teve tempo de trabalhar, apenas parte de organização. Mas, nós temos uma boa equipe e temos que trabalhar para melhorar. É o começo de um trabalho novo, precisamos assimilar o mais rápido possível para reverter essa situação”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto À espera de ser anunciado, Guilherme Bissoli participa de treino no Ceará

Ceará e Fortaleza assinam contrato e receberão, juntos, R$ 242 milhões de fundo da LFF

Onze jogadores do elenco atual do Ceará já foram treinados por Guto Ferreira

Na próxima rodada, o escrete preto-e-branco recebe, na sexta-feira, 7, na Arena Castelão. o Botafogo-SP. O duelo será às 21h30min, novamente pelo certame nacional.