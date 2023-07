Ex-Ceará, Luvannor é anunciado por clube que disputará a Champions League

Após rescindir contrato com o Ceará na última semana, o atacante Luvannor já tem nova casa definida. Trata-se do Sheriff Tiraspol, da Moldávia, que disputará a fase pré-eliminatória da Champions League 2023/24. O anúncio foi feito pelo time europeu nesta segunda-feira, 3.

Aos 33 anos, o atleta retorna ao clube onde teve destaque em duas passagens, a primeira entre 2011 e 2014 e a segunda entre 2020 e 2021. Luvannor é, inclusive, o maior artilheiro da história do time, com 56 gols marcados em 116 partidas. Lá, ele é ídolo não só no Sheriff, mas também no país, tanto que obteve dupla nacionalidade e atuou pela seleção da Moldávia em quatro ocasiões.

O retorno à Europa também visa maior proximidade com a família. O jogador tinha sido sondado por outras três equipes da Série B há cerca de dois meses. Luvannor não conseguiu se firmar como titular do Ceará e não vislumbrou retomada de espaço no elenco para a sequência da temporada.

No total, ele disputou 24 jogos pelo Ceará, marcou três gols e deu uma assistência, além de ter conquistado o título da Copa do Nordeste, em que roubou a cena na comemoração pelo descontração e sinceridade.