À espera de ser anunciado, Guilherme Bissoli participa de treino no Ceará

Atleta esteve com os outros jogadores no primeiro treino de Guto Ferreira como técnico do time

Ainda na expectativa de ser anunciado como novo reforço do Ceará, o atacante Guilherme Bissoli participou de treino do Vovô em Porangabuçu nesta sexta-feira, 30. O jogador foi, inclusive, visto entre os atletas em fotografia divulgada pelo clube nas redes sociais.

No Furacão, o jogador de 25 anos não estava sendo utilizado e treinava separado do elenco principal. No Ceará, ele assinará contrato com uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada em caso de acesso para a Série A.



Em 2021, Bissoli foi emprestado ao Cruzeiro, onde teve uma curta passagem, e retornou ao Athletico-PR para completar a temporada. Neste ano, mesmo após as boas atuações pelo Avaí, o atacante acabou sendo afastado por opção da comissão técnica do Furacão e não entrou em campo nenhuma vez. No dia a dia, precisou treinar separado do elenco principal. (Com Lucas Mota)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine